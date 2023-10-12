الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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مخابرات الجيش توقف مطلوبين في "صحراء الشويفات وحي السلم"

منذ ساعة واحدة
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.م.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وتأليف عصابة لترويجها، وإطلاق النار باتجاه عنصر أمني وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى ارتكاب أعمال احتيال، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة حي السلم المواطن (ح.و.) المطلوب بجرم تعاطي المخدرات وإطلاق النار بتواريخ مختلفة، والسوريَّين (أ.ك.) و(م.ع.) المطلوبَين بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضُبطت في حوزتهما كمية من المخدرات. كما دهمت الدورية منازل الموقوفين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر ومبلغًا ماليًّا.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

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