مخاتير الهرمل: لقبول بهبة الفيول الايرانية لمصلحة اللبنانيين

عقد مخاتير مدينة الهرمل لقاء استثنائيا، للبحث في الامور المعيشية والحياتية الخانقة التي تمر فيها المدينة، وتوجهوا الى الحكومة ووزيري الاقتصاد والطاقة والمياه بإنصاف المدينة وقضائها بأبسط القضايا المعيشية.

وطالبوا بـ”زيادة حصة الهرمل وقضائها من مادة الطحين من طنين ونصف الطن يوميا الى تسعة اطنان اسوة بباقي المناطق، إيجاد آلية لتوزيع مادة الخبز كي تصل الى كل الناس في المدينة وقضائها وعلى ان تكون تحت اشراف الجهات الامنية المختصة، تأمين ساعات تغذية بالتيار الكهربائي للقضاء أسوة بالمناطق المجاورة، والقبول بهبة الفيول الايرانية لمصلحة اللبنانيين”.

وأعلن المجتمعون ان “اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة حتى تحقيق المطالب”.