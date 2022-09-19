مخاتير وفاعليات تكريت يتبرّؤون من التعدي على الأملاك العامة والجيش

اعلن مخاتير وفاعليات بلدة تكريت واهالي الموقوفين “عبد الرحمن زكريا” و”محمد رستم” في بيان، أنّ “التعدي على الأملاك العامة ومحاولة الاعتداء على الجيش اللبناني أمر مرفوض، ونحن غير مسؤولين عنه البتة”.

واشاروا الى ان “ما يدعيه بعض الأشخاص مثل النائبة سينتيا زرازير، هو محاولة إقحام في أمر لا علاقة لهم به، واستغلال لقضية سلمية لاستخدامها بوجه الجيش اللبناني، وهم مسؤولون عن الارتكابات غير المسؤولة عبر المظاهر غير السلمية. وكما أُعلمنا أنهم موقوفون لدى مخابرات الجيش، وبالتالي فهم ليسوا مخطوفون كما يدعي البعض”.

كما اعتبروا أنّ “الادعاء بانهم يتحدثون باسمنا نحن الاهالي وأهالي الموقوفين هو انتحال صفة”، مطالبين “باتخاذ التدابير اللازمة بحق هؤلاء الدخلاء”.