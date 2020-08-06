مختار كفردبيان: انقذوا جو الياس عقيقي من تحت الأنقاض

ناشد مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا والاهالي، في بيان، قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الإقتصاد راوول نعمة “العمل السريع على انقاذ ابن البلدة جو الياس عقيقي من تحت الأنقاض في مبنى الأهراءات في المرفأ، على أمل كبير بالله بأن يكون هو ورفاقه على قيد الحياة، بسبب طبيعة البناء الذين هم فيه بحسب شهادة العارفين به”.

وشدد “على ان عملية البحث في هذه النقطة بالذات غير كافية، بطيئة وبدائية”، وقال:”نناشدكما بقوة أن تعطيا هذا الأمر عنايتكما الفورية والسريعة لأن الوقت ليس في صالح من يمكن أن يكون لهم أمل في الحياة من جديد”.