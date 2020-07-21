مختبرات جديدة لإجراء فحوص فيروس كورونا في الضمان

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أعلن المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مختبرات جديدة لإجراء فحوص كورونا في الضمان.

وأصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:

“عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها الصادرة عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والمتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية هذا الفحص والتي بلغ عددها (4)،

وعطفا على هذه المذكرة، أصدر المدير العام المذكرة الإعلامية رقم 638 تاريخ 10 حزيران 2020 حيث جرى تعديل المادة الثالثة منها بإضافة (10) مستشفيات ومختبرات جديدة.

كما انه وبتاريخ 23 حزيران 2020 أصدر كركي المذكرة الإعلامية رقم 639 حيث أضيفت مستشفيات ومختبرات طبية جديدة وعددها (24)

وبتاريخ 20 تموز 2020 وفي إطار سياسة الإنماء المتوازن الذي تعتمده الدولة ويعمل به الصندوق أصدر كركي المذكرة الإعلامية رقم 641 حيث أضيفت مستشفيات ومختبرات طبية جديدة وعددها (9) ليصبح العدد الإجمالي (47) بين مستشفى و مختبرا مقبولا لإجراء فحص الكورونا ( COVID – 19). بحيث يتم تغطية معظم الأراضي اللبنانية، والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

– مختبر المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي.

– مختبر المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي.

– مختبر مستشفى البترون.

– مختبر المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي ( مستشفى حلبا الحكومي سابقا).

– مختبر مستشفى المقاصد – بيروت.

– مختبر مسشفى حداد راهبات الوردية.

– مختبر مستشفى المنلا – طرابلس.

– مختبر مسشفى جبل عامل – صور.

– مختبر (MDTC) MEDICAL DIAGNOSTIC & TREATMENT CENTER – الحمرا.

وفي هذا السياق، يذكر الدكتور كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما التعرفة المحدّدة بسعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.