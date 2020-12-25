مخدرات “حزب الله” في إيطاليا… ضبط 15 طناً من الكبتاغون وهذه قيمتها!

من جديد مخدرات “حزب الله” تجول حول العالم، واخر جولتها التي ظهرت الى العلن ما كشفت السلطات الإيطالية عنه من ضبط حوالي 15 طنا من مخدر الأمفيتامين الكبتاغون تبين بعد البحث أن “حزب الله” اللبناني وراءها، بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الجمعة.

وأوضحت نيابة نابولي التي حققت في القضية أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار.

3 حاويات مشبوهة

كما أضافت أن المخدرات كانت موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وفي التفاصيل، قدمت وحدة الجرائم المالية الإيطالية تفاصيل عن تلك الشحنة مؤخرا، قائلة إنها كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت أنها الأكبر من نوعها.

وكشف تقرير لشبكة “بي بي سي” أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقا أن تنظيم داعش يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السوري وحزب الله من يقفان وراءها.

يشار إلى أن تقارير سابقة كانت أظهرت أن تهريب المخدرات يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية لتلك الميليشيات اللبنانية، المدعومة من إيران والتي تشكل أحد أقوى أذرعتها في المنطقة، وذلك بحسب “العربية”.