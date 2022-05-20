مخدرات داخل الباذنجان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بتاريخ 12-5-2022، وأثناء تفتيش أكياس تحتوي على كميّة من الخضار والمشتريات كان قد أحضرها القاصر: – أ. ف. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) إلى السجينَين (ع. ق.) و (ع. ح.) في سجن البترون، ضبط أحد عناصر التفتيشات في السجن المذكور، من خلال عملية تفتيش دقيقة، /21/ كيسًا صغير الحجم، بداخله مادّة حشيشة الكيف، و/60/ حبّة مخدّرة، و”دفاتر ورق لف سجائر”، مخبّأة بطريقة احترافية داخل خضار الباذنجان بهدف تهريبها إلى السجن.

تمّ ضبط الهاتف الخلوي العائد للقاصر، وجهاز خلوي آخر بحوزة السجين (ح. ح.)، وقد تبيّن وجود محادثات بين الطرفين عبر الأجهزة المضبوطة.

أوقف القاصر والسّجناء الثلاثة بجرم مخدّرات، وأحيل الملفّ والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي- طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.