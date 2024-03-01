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مخزومي: الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين أثناء حصولهم على المساعدات مرفوض

منذ ساعة واحدة
النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

"الأنباء" الإلكترونيّة
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “أكس”:

“الاعتداء الذي قامت به إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات والمواد الغذائية في ظل الظروف المعيشية المزرية التي يعيشونها، أمر مستنكر ومدان ومرفوض بكل المقاييس، ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمل مسؤولياته في إيجاد حل سياسي وأمني عادل ودائم قوامه تجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 على قاعدة حل الدولتين والأرض مقابل السلام”.

 

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