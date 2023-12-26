مخزومي التقى شيا: لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وتطبيق الـ1701

استقبل النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية لدى السفارة ميغان سولر، في زيارة وداعية مع اقتراب انتهاء مهامها في لبنان. وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، لا سيما التطورات في غزة والجنوب اللبناني.

وأشاد مخزومي بـ”جهود شيا وبصماتها الواضحة التي لا يمكن أن ينساها لبنان، من حيث دعم الإصلاحات، والحث على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، ودعمها في ترسيم الحدود البحرية، ودعم الجيش اللبناني والمساهمة في صموده في ظل التدهور الاقتصادي الذي ابتلي به اللبنانيون”.

كما أشاد بتوجيهاتها “في دعم حياد لبنان عن الأزمات الإقليمية – الدولية”. وقال: “إن الولايات المتحدة صديقة مخلصة للبنان داعمة لنهوضه من عثراته في كل الظروف والأحوال”. وتمنى للسفيرة شيا التوفيق في مهامها الجديدة.

مخزومي أكد “ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة وحروبها وتطبيق القرار 1701 ببنوده كافة، وتكليف الجيش حماية الحدود وضبطها”، وعوّل على “استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعمها للبنان، لا سيما المؤسسات العسكرية، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة”.

وقال إن “مختلف الملفات الشائكة والظروف الصعبة التي يواجهها اللبنانيون تتطلب المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد ووضعه على السكة الصحيحة، واستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة وبرنامج عمل إنقاذي للنهوض بلبنان واقتصاده”.