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مخزومي: الجميع يعلم أين تقع مكاتب المهربين ومن يحميهم ويغطيهم

منذ 39 دقيقة
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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غرد النائب فؤاد مخزومي معتبرًا أن الجميع يعلم أين تقع مكاتب المهربين ومن يحميهم ويغطيهم.

وسأل: لماذا لا يتم إقفال المكاتب ووضع حد لعمليات التهريب لإنقاذ أناس جدد قد يقعون ضحية هذه المكاتب هربًا من الأوضاع المزرية التي يعانون منها بسبب المنظومة الحاكمة وما أوصلت البلد إليه من خراب وإنهيار؟

وطالب وزارتي الخارجية والدفاع والسلطات المعنية التحرك فورًا في ما يتعلق بكارثة إختفاء الزورق الذي انطلق من طرابلس نحو إيطاليا، وناشد السلطات الإيطالية وكافة الدول الصديقة للبنان وكل من يستطيع تقديم المساعدة العاجلة والتعاون للعثور على الزورق وإنقاذ من تبقى من ركابه.

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