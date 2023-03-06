مخزومي: السعوديّة حمت لبنان بـ 5 مظلّات

أكّد رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي أنّ للمملكة العربية السعودية دور كبير في دعم لبنان منذ رعت اتفاق الطائف 1998، لافتًا إلى أن المملكة حمت لبنان خلال الفترة الماضية بخمس مظلات، بدءًا من إعلان جدة مروراً بالمبادرة الخليجية واجتماع نيويورك والبيان السعودي – المصري المشترك، وصولاً إلى البيان السعودي – القطري المشترك. وشدد على أن هذه المظلات تعدّ شبكة أمان دولية للبنان وخريطة طريق لإنقاذه من أزمات.

وجدّد مخزومي خلال سلسلة لقاءات أجراها في العاصمة السويدية ستوكهولم، التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه ممر إلزامي للإصلاحات والسبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة علاقاته مع المملكة ودول الخليج.

مخزومي الذي يشارك في زيارة رسمية يقوم بها وفد برلماني لبناني يضم النواب رازي الحاج، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح، وغسان سكاف، شدد على أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تنتظم قبل انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إنقاذي من خارج المنظومة الفاسدة وبعيد عن الفساد المالي أو السياسي، وعن كل المتورطين بالفساد، على أن يمتلك برنامجاً إصلاحياً واضحاً وفعالاً. كذلك شدد على ضرورة استقلالية القضاء.