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مخزومي: ثورة 17 تشرين ستنتصر

17 - أكتوبر - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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رأى النائب فؤاد مخزومي في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن “التهديد والترهيب والمظاهر المسلحة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين، ليست سوى دليل قاطع على ضعفهم وعجزهم وخوفهم من ثورة 17 تشرين، المستمرة بقوتها وعزمها وصلابتها وعنفوانها أكثر من أي وقت. ثورة 17 تشرين ستنتصر”.

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