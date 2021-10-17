مخزومي: ثورة 17 تشرين ستنتصر

رأى النائب فؤاد مخزومي في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن “التهديد والترهيب والمظاهر المسلحة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين، ليست سوى دليل قاطع على ضعفهم وعجزهم وخوفهم من ثورة 17 تشرين، المستمرة بقوتها وعزمها وصلابتها وعنفوانها أكثر من أي وقت. ثورة 17 تشرين ستنتصر”.

التهديد والترهيب والمظاهر المسلحة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين ليست سوى دليل قاطع على ضعفهم وعجزهم وخوفهم من ثورة #١٧_تشرين المستمرة بقوتها وعزمها وصلابتها وعنفوانها أكثر من أي وقت مضى. ثورة ١٧ تشرين ستنتصر. pic.twitter.com/GUc4SagDIj — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 17, 2021