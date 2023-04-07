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مخزومي: جريمة أخرى تُرتكب بحقّ الشعب

منذ 36 دقيقة
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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غرّد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“عام مضى على الاتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ولم يسجل أيّ تقدم أو خرق على صعيد أسوأ أزمة اقتصادية هي بالفعل جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب”.

وأضاف: “نحثّ الجميع على التعاون والعمل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للمضي قدمًا بالاتفاق مع صندوق النقد لما فيه مصلحة وخير بلدنا”.

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