مخزومي: جريمة جديدة أبطالها رموز الطبقة الحاكمة ورياض سلامة

اعتبر النائب فؤاد مخزومي على حسابه الخاص عبر “تويتر”، أنّه “عندما تقوم حكومة تصريف الأعمال ونحن في خضم أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية وضعتنا على حافة الانهيار الكامل، باتخاذ موقف مجحف تؤيد فيه القرارات التعسفية لمصرف لبنان بهدف حماية المصارف، وتقرر تغطية إجراءات البنك المركزي في ما يتعلق بالسحوبات من المصارف وبوضع قرار تطبيق الكابيتال كونترول، الذي مرّ على إقراره حوالى ٣ سنوات، بيد مصرف لبنان وحاكمه الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الذي نعاني منه والملاحق أصلًا بتهم اختلاس وتبييض أموال، فإننا نكون أمام جريمة جديدة ومخالفة إضافية صارخة أبطالها رموز الطبقة الحاكمة وحاكم المصرف نفسه، بهدف تغطية مخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية وتجاوزها وتشريعها”.

وأضاف مخزومي: “القرار الذي يجب أن يكون عرضةً للطعن، فيه ظلم مجحف للمودعين الذين كان يُفترَض إنصافهم والعمل على مساعدتهم لاسترداد أموالهم بدل تحميلهم الخسائر بطريقة غير عادلة”.

عندما تقوم حكومة تصريف الأعمال ونحن في خضم أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية وضعتنا على حافة الإنهيار الكامل، باتخاذ موقف مجحف تؤيد فيه القرارات التعسفية لمصرف لبنان بهدف حماية المصارف، وتقرر تغطية إجراءات البنك المركزي في ما يتعلق بالسحوبات من المصارف وبوضع قرار تطبيق… pic.twitter.com/aQXMvgy6Ya — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 30, 2023