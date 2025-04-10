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مخزومي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط

منذ 4 دقائق
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “اكس”: “تشرفت باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والأصدقاء. وكان اللقاء مناسبة لشكر الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة العمل الأميركية على مساندتها المستمرة للبنان في كل الظروف، بالإضافة إلى دورها إلى جانب كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أكدتُ أنه يتوجب على لبنان الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة خصوصًا الـ 1680 و1559، وتطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية فقط، وتسليم مهمة حماية كل الحدود اللبنانية وضبطها للجيش”.

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