الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي: محبتنا وتقديرنا للسعودية ودول الخليج تعلو كل اعتبار

30 - أكتوبر - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه حسابه على توتير، قائلا: “ان محبتنا و تقديرنا للملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تعلو كل اعتبار وهي مبنية على اسس ثابتة ومتينة قائمة على الاخوة الصادقة والايمان المتبادل بالمبادئ العربية السامية والاصيلة. هذه هي ثوابتنا. هذا هو لبنان الذي نريد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي والوزير يوسف خليل
    ميقاتي اتفق مع الخليل استكمال البحث بشأن سعر صرف "الاستيراد"
    النائب عبد الرحمن البزري
    عبد الرحمن البزري: يجب إرغام أصحاب المولدات على التقيّد بتسعيرة "لجنة الشفافية"
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    1233 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟