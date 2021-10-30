مخزومي: محبتنا وتقديرنا للسعودية ودول الخليج تعلو كل اعتبار

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه حسابه على توتير، قائلا: “ان محبتنا و تقديرنا للملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تعلو كل اعتبار وهي مبنية على اسس ثابتة ومتينة قائمة على الاخوة الصادقة والايمان المتبادل بالمبادئ العربية السامية والاصيلة. هذه هي ثوابتنا. هذا هو لبنان الذي نريد”.

ان محبتنا و تقديرنا للملكة العربية السعودية و دول الخليج العربي تعلو كل اعتبار و هي مبنية على اسس ثابتة و متينة قائمة على الاخوة الصادقة و الايمان المتبادل بالمبادئ العربية السامية و الاصيلة . هذه هي ثوابتنا . هذا هو لبنان الذي نريد https://t.co/989ru0h6Vx — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 30, 2021