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مخزومي: مقتل القيادي في القوات مثير للريية والقلق في آن

منذ 42 دقيقة
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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أبدى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيان، “استنكاره الشديد لجريمة قتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان”، معتبرا ان “مقتل القيادي في القوات مثير للريية والقلق في آن، فهذا الحادث خطير بكافة المقاييس لتضمنه غموضا في مسار الحدث الأليم، ومقلق لأن الامن المتفلت وصل إلى حدود يتوجب على الحكومة والقيادة الامنية التصدي لها بحزم للحؤول دون الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه”.

ودعا إلى “إنزال أشد العقوبات بالفاعلين، وبكل من له صلة بهذه الجريمة النكراء”.

وتقدم بـ”خالص العزاء للقوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع ولعائلة ومحبي سليمان، راجيا ان يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

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