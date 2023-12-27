مخزومي من دار الفتوى: نعمل على إنشاء صندوق دعم صحّي لبيروت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب فؤاد مخزومي في دار الفتوى.

وبعد اللقاء، تمنّى مخزومي أن تتوقّف كلّ الجرائم لأن ما يحصل في غزّة حرام، مؤكدًا أننا “نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وعن أموال المودعين والتمديد للعماد جوزاف عون، أشار إلى أنه “لم نرَ أي خطة لإعادة أموالهم، والتمديد لقائد الجيش خطوة مهمّة”، متسائلًا “ماذا تفعل الحكومة لدعم أهلنا اقتصاديًّا ومعيشيًّا”؟

وأضاف: “اتفقنا مع المفتي دريان على إنشاء صندوق دعم صحّي لمنطقة بيروت، وسنبدأ بالعمل عليه للوقوف إلى جانب أهلنا وهناك أمل لهذا البلد وهو لنا ولن نتنازل عنه”.