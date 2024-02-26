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مخزومي: ننظر بإيجابية تجاه المبادرة التي عرضتها كتلة الاعتدال

منذ دقيقتين
النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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أكد النائب فؤاد مخزومي بعد اللقاء بين كتلتي تجدّد والاعتدال الوطني أن “كتلة تجدد تنظر بإيجابية تجاه المبادرة التي عرضتها كتلة الاعتدال ونؤكّد أن كلأنها تعيد الاعتبار للدستور وتشكل منطلقاً حقيقيًّا للخروج من الأزمة وسنناقشها مع المعارضة”.

وثمّن مخزومي “جهود اللجنة الخماسية لإنهاء حال الفراغ القاتلة ونؤكّد ضرورة الاستمرار في هذا الحراك تجاه لبنان من أجل استقراره وأمنه ونأمل أن يؤدي الحراك الداخلي كما الخارجي إلى انتخاب رئيس”.

وأشار إلى أن “المملكة كانت دائماً إلى جانبنا ولبنان ليس متروكاً والدليل هي التحرّكات التي نشهدها ونأمل أن يتمّ منح هذه المبادرات المجال”.

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