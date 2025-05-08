مخزومي: وحدها الدولة تحمي أمن جميع اللّبنانيين وكرامتهم

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “في السابع من أيار ٢٠٠٨، انتهكت بيروت والجبل ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء المدنيين، والأخطر كان إسقاط الدولة على يد مشروع عابر للحدود، لا يمت بصلة الى المصلحة اللبنانية. نريد لهذا اليوم أن يكون عبرة، كي ينتهي وإلى الأبد، نهج ووهم فائض القوة، وتبدأ العودة الى الدولة التي وحدها تحمي أمن جميع اللّبنانيين وكرامتهم. الرحمة لأرواح الشهداء المظلومين، والتحية لبيروت عاصمة الحرية، العاصية العصية على كل نزعات الاستبداد”.

في السابع من أيار ٢٠٠٨، انتهكت بيروت والجبل ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء المدنيين، والأخطر كان إسقاط الدولة على يد مشروع عابر للحدود لا يمت بصلة الى المصلحة اللبنانية.

نريد لهذا اليوم أن يكون عبرة، كي ينتهي والى الأبد، نهج ووهم فائض القوة، وتبدأ العودة الى الدولة التي وحدها تحمي… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 8, 2025