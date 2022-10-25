الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي يستقبل 14 نائبًا: للتمسك باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه

منذ ساعتين
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

التقى كل من النواب: أشرف ريفي، رامي فنج، بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، ياسين ياسين، وضاح الصادق، أحمد الخير، وليد البعريني، إيهاب مطر، عبد الرحمن البزري إلى مائدة عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي.

وشدد النواب الأربعة عشر بحسب بيان، “على التمسك باتفاق الطائف والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه. كما أكدوا “التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته”. واتفق النواب الحاضرون على العمل معا لمساعدة اهلنا في مختلف المناطق في غياب تام للدولة”.

كما شددوا على “التعاون لتحسين أوضاع أهلنا خصوصًا في القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وسط الانهيار التام لمؤسسات الدولة، وغياب المؤسسات الضامنة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي كرم
    كرم: يدعون للتعاون مع هذا النظام؟
    لبنان وافق على مسودة اتفقا ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
    واشنطن حريصة على اتفاق الترسيم.. الاستقرار السياسي أولويّة!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    مبادرة حوارية بشأن الاستحقاق الرئاسي.. برّي: التوافق هو الأساس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
    الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
    الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!