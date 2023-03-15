مخزومي يُوجّه سؤالًا إلى الحكومة!

أشار النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان قرارًا بتعديل التعميم رقم 158 الذي يفيد المودع من 400 $ نقدًا و400 $ على سعر 15 ألف، وبما أنّه لم يجرِ تعديل التعميمين 151 و158 رغم تجاوز الدولار الـ 100 ألف، ووصوله على منصة صيرفة لـ 75 ألف، وتجاوز الهيركات على الودائع 85%، توجّهت للحكومة بالسؤال الآتي”، مرفقًا تغريدته بصورة عن السؤال:

بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان قراراً بتعديل التعميم رقم 158 الذي يفيد المودع من 400 $ نقداً و400 $ على سعر 15 ألف، وبما أنه لم يجرِ تعديل التعميمين 151 و158 رغم تجاوز الدولار الـ 100 ألف، ووصوله على منصة صيرفة لـ 75 ألف، وتجاوز الهيركات على الودائع 85%، توجهت للحكومة بالسؤال الآتي pic.twitter.com/qc39UsXlv7 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 15, 2023