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مخزومي يُوجّه سؤالًا إلى الحكومة!

منذ 49 دقيقة
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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أشار النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان قرارًا بتعديل التعميم رقم 158 الذي يفيد المودع من 400 $ نقدًا و400 $ على سعر 15 ألف، وبما أنّه لم يجرِ تعديل التعميمين 151 و158 رغم تجاوز الدولار الـ 100 ألف، ووصوله على منصة صيرفة لـ 75 ألف، وتجاوز الهيركات على الودائع 85%، توجّهت للحكومة بالسؤال الآتي”، مرفقًا تغريدته بصورة عن السؤال:

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