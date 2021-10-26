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مخزومي: 14 تشرين الاول غزوة مبرمجة لأهداف مشبوهة

26 - أكتوبر - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”: ” نستغرب استعمال كلمة حدث أو كمين الطيونة لوصف يوم 14 ت1 المشؤوم بتاريخ لبنان. هذا لم يكن حدثا ولا كمينا بل غزوة، وغزوة مدروسة ومبرمجة لأهداف مشبوهة أنتجت ردات فعل مشؤومة. نسأل القاضي عقيقي أين مقاضاة زعماء المعتدين على أهالي الطيونة من التحقيق إلا إن كان الهدف تطيير تحقيق المرفأ؟”.

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