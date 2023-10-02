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مخطّط لتفجير أعمدة بعلبك.. وخضر يردّ "اتركوها بسلام"!

منذ 48 ثانية
قلعة بعلبك

قلعة بعلبك

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أشار محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر إلى أنّ “البعض يتداول خبرًا عن معلومات أمنية حول نية جماعات إرهابيّة بتفجير أعمدة قلعة بعلبك”.

خضر أضاف في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”، موضحًا أنّ “هذا الخبر عارٍ من الصحة ولا أساس له، وسبب تداوله هو النجاح المدوّي للموسم السياحي في بعلبك لهذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح ولا سيما الأجانب منهم والمطلوب ترويعهم”.

وختم قائلًا: “اتركوا بعلبك بسلام”!

يأتي ذلك بعد أن رد في “أسرار” صحيفة “النهار” اليوم، أنّ “مرجعًا أمنيًا تلقى تقريرًا خطيرًا يفيد بوجود مخطط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك، لكونها رمزًا وثنيًا ولتوجيه رسالة مباشرة إلى “حزب الله” في عقر داره”.

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