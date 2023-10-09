مدارس تقفل أبوابها غداً.. إليكم التفاصيل

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون بأن المدارس بمعظمها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل تقفل أبوابها غداً، نظرا إلى الأوضاع الراهنة وتجنباً لأي خطر محتمل.

وتزامناً، تشهد المنطقة حركة نزوح خفيفة للأهالي خوفا من التصعيد من قبل العدو الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني عبر منصة “إكس”، “تعرّض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظًا على سلامتهم”.

كما وقال مصدران مقربان من حزب الله ومصدر أمني إن أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين 9\10\2023.