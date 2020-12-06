مدارس سير وبقرصونا ـ الضنية تمدد التعليم عن بعد حتى 13 كانون الأول

أعلنت بلدية سير ـ الضنية، في بيان، أنه “بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، تقرر استكمال التعلم عن بعد من دون أي حضور للتلامذة في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في بلدة سير ـ الضنية، وذلك حتى مساء الأحد الواقع فيه 13 كانون الأول 2020. وينظم مديرو المؤسسات التربوية حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المؤسسات التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعليم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ الإجراءات الصحية كافة”.

وفي بلدة بقرصونا المجاورة، أعلنت البلدية أيضا أنه “تقرر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي إستكمال التعليم عن بعد من دون حضور التلامذة في مدرستي بقرصونا الأولى وبقرصونا الثانية الرسميتين وذلك حتى مساء الأحد الواقع فيه 13 كانون الأول 2020. وينظم مديرا المدرستين حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المدرسة إذا تعذر عليهم متابعة التعليم عن بعد من منازلهم مع اتخاذ الإجراءات الصحية كافة”.