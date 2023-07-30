الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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مدارس صيدا أعلنت توقف الدروس الصيفية غداً

منذ 5 دقائق
مدينة صيدا

مدينة صيدا

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أعلنت مدارس صيدا، في بيان، “توقف الدروس يوم غد الاثنين في المدرسة الصيفية، حرصا على سلامة التلامذة والمعلمين والعاملين في المدرسة، نتيجة الأوضاع الأمنية، في مخيم عين الحلوة، وبعد مراجعة رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح. على أن يعوض هذا اليوم في موعد آخر يحدد لاحقا”.

وفي هذا الاطار، أعلنت وكالة الاونروا بمنطقة صيدا، في بيان، انه “نظرا للوضع الحالي في مخيم عين الحلوة، تم تأجيل حفل التخرج الذي كان مقررا يوم غد في مركز سبلين للتدريب”، داعية جميع الأطراف المعنية “للعمل من أجل استعادة الهدوء والاستقرار في المخيم، على ان تحدد إدارة مركز سبلين موعدا جديدا لحفل التخرج في وقت لاحق”.

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