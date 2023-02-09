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مداهمات وإطلاق نار.. ماذا جرى في الضاحية؟

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2023 8:47 مساءً
الضاحية الجنوبية

الضاحية الجنوبية

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أفادت جمعية المودعين عبر “تويتر” عن حصول إطلاق نار في محلة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، من قبل شخص من “آل شمس الدين”، بسبب توقيف شقيقه من قبل مخابرات الجيش لعمله في الصيرفة.

من جهتها، ذكرت قناة “الجديد” أنّ مخابرات الجيش تداهم محال للصيرفة في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، وتوقف عددًا من الصرافين غير الشرعيين وتصادر أموالًا تعود إلى أحد المصارف.

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