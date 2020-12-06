مداهمة للجيش في برقايل وتوقيف ثلاثة من مطلقي النار في الهواء

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن دورية من الجيش دهمت بتاريخ 6 /12 /2020 منازل في بلدة برقايل ––عكار، وأوقفت ثلاثة أشخاص كانوا قد عمدوا إلى اطلاق النار في الهواء ما أدى إلى سقوط أحد الضحايا في بلدة مجاورة.

وبحسب بيان الجيش، تتمُ المتابعة لتوقيف باقي مطلقي النار.

يشار إلى أن إطلاق الرصاص الطائش أدى لوفاة الشاب “خ.دريعي” من بلدة وادي الجاموس جراء اطلاق النار ابتهاجاً في برقايل.

ونقلت الجثة إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، في وقت سادت حالة من الغضب والاستنكار بلدة وادي الجاموس. وذكرت معلومات أن إطلاق الرصاص جاء احتفاء بموقع تسلّمه أحد الضباط في الدولة.

وإثر ذلك، أصدر وجهاء عائلة “العمري” في برقايل بياناً أدانوا فيه اطلاق الرصاص العشوائي الذي حصل في برقايل مساء اليوم”، مؤكدين “استنكارهم ورفضهم لاي ظهور للسلاح مع كائن من كان”.

وأضاف البيان: “نؤكد ان أسرتنا لم تطلق الرصاص ونعلن اننا بريئين ممن يحمل السلاح ويستعمله سواء من بيت العمري او من غير عائلة”.