مدرسة الأهلية: توفيق معوّض سهّل أمور الناس في ظلّ الانهيار المصرفي في لبنان

اعتبر رئيس مجلس أمناء المدرسة الأهلية في بيروت د. نديم قرطاس أن “الأستاذ توفيق معوّض كان يزرع الاشجار لتُثمر عطاءً للأجيال القادمة. إذ ترك بعد رحيله إرثاً من خلالِ المؤسسات التي أنشأَها أو خدمَها، ومن خلال عائلته وجميعِ مَنْ أحبُّوه.

إنضمَّ الى مجلس أمناء المدرسة الأهلية عام 2014 وخلال مسيرته، لعب معوّض دورًا هامًا في إتمام مشروع التطوير وتجديد أبنية المدرسة الأهلية (ARNC) لتجاري المعايير العالمية، من خلال تذليل العقبات الإدارية مع الجهات الرسمية وتسهيل العلاقات مع المصارف. وقبل ثلاثة أسابيع، أكد مجددًا رغبتِه في مساعدة المدرسة على التّوسُّع من خلال شرائها العقار المجاور. وامتدَّ سخاؤه ليَشمل دعمَ صندوق المساعدات والمنح المدرسية، إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في مستقبل الأجيال المُقبلة.

عطاءاته جمّة وتشمل مجالات واسعة، فقد ترأَّس العديد من مجالس الإدارة وشارك في تأسيس شركات ناجحة في لبنان والخارج، بخاصةٍ في مجالات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات. برزت مهارته في ريادة الاعمال المبتكرة عندما أسس شركة O.M.T (Online Money Transfer) S.A.L وسهّل أمور الناس في ظلّ الانهيار المصرفي في لبنان ومهّدت هذه الشركة تطوير العمل المصرفي الرقمي في المستقبل.

حصل توفيق معوض على إجازة في الحقوقِ من جامعة القديس يوسف عام 1967. تدرّب في مكتب الوزير ميشال إده، وعمل مستشارا قانونيًّا في باريس من عام 1980 حتى عام 1985. شارك في مؤتمري جنيف ولوزان لحلّ النّزاعات في لبنان ضمن الوفدِ الذي ترأَّسَه الرئيسُ سليمان فرنجية، وعُيّن عضوًا في لجنةِ الإصلاح الدستوريِّ بعد لوزان عام 1984. ساهم في تأسيسِ الجمعيةِ اللّبنانيّة للسِّلمِ الأهليِّ الدائم، ثمَّ عيَّنهُ الفاتيكان عضوًا في اللّجنة السّياسيَّةِ التي شاركت في إنشاء السّينودس من أجل لبنان. أسس “مؤسّسة الأرض البيضاء” و”مؤسّسة المتضامنون” اللّتين تقدمان المساعدات في الأنشطة التّعليمية والاجتماعيّة والرياضيّة والبلديّة. وله عددٌ من المنشورات والمقالات والمقابلات السّياسية الوطنيّة”.