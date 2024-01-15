مدفعيّة العدو تستهدف قرى حدوديّة عدّة.. ما آخر مستجدات جبهة الجنوب؟

يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، فبعد أن سيطر الهدوء الحذر عند أولى ساعات الصباح الأولى، على معظم القرى والبلدات الحدوديّة، جددت مدفعية الاحتلال استهدافها لأطراف بلدة حولا والجبين وشيحين والضهيرة وأم التوت وتلة الحمامص في سردا وسهل مرجعيون وعيتا الشعب.

يأتي ذلك فيما حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءيّ صور وبنت جبيل.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة السابعة من مساء أمس، على دفعتين، على أطراف بلدة صديقين.

بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة بالقذائف الثقيلة.