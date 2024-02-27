مديرة منظمة الأونروا في لبنان في زيارة عمل الى الرابطة المارونية

زارت مديرة منظمة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، مقر الرابطة المارونية حيث كان في استقبالها رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وأعضاء المجلس التنفيذي ومن ثم إنضم الى اللقاء أعضاء لجنة النزوح واللجوء والجنسية.

خلال الاجتماع رحب رئيس الرابطة بكلاوس مثمّناً دورها في هذه المرحلة الصعبة من أجل استمرارية عمل المنظمة الدولية التي تديرها والتي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرارين 194 و302… وطالبها بإستكمال إتصالات من أجل إيجاد الحلول المفيدة لإستمرارية المنظمة، ولأنه في حال غياب التمويل سيترتب على ذلك إنعكاسات كارثية على الوضع الأمني والصحي والاجتماعي والأنساني في مخيمات لبنان.

من جهتها عرضت كلاوس المصاعب التي تواجهها المنظمة الدولية UNRAW على كل الأصعدة وخاصة بعد السابع من تشرين الأول حيث قررت عدة دول مانحة وقف تمويل الأونروا او تجميده.

ودار حوار حول عمل الأونروا وآليات تنفيذ خططها والنتائج التي قد تترتب على وقف التمويل.

كما أعلمت كلاوس الحضور أن الأمين العام للأمم المتحدة قد حدد مهلة أربعة أسابيع لإنهاء التحقيقات حول مزاعم إسائيل عن تورط عدد من موظفين في أحداث 7 تشرين الاول.