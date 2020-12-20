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مديرية التعليم المهني أصدرت نتائج عدد من الإمتحانات وحددت مواقع الإطلاع عليها

منذ 42 دقيقة
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

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أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، تعميما يتعلق بإصدار نتائج شهادات البكالوريا الفنية، التكميلية المهنية، الثانوية المهنية -النظام المزدوج، التأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية (د400 ود800) (الطلبات الحرة) بما أن اعمال التصحيح وإدخال العلامات ذات الصلة بشهادات البكالوريا الفنية، التكميلية المهنية، الثانوية المهنية -النظام المزدوج، التأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية (د400 ود800) – الطلبات الحرة – تنتهي بتاريخ 20 12-2020، وبهدف تمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم. وجاء في التعميم:

اولا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية، التكميلية المهنية، الثانوية المهنية -النظام المزدوج، التأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية (د400 ود800) – الطلبات الحرة – يوم الاحد الواقع فيه 20-12-2020 عند الساعة السادسة مساء.

ثانيا: يمكن للطلاب المرشحين الراغبين بالاطلاع على نتائجهم الدخول الى أحد الموقعين التاليين: – Results.vte.gov.lb أو – Results.vte.gov.com.

ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.

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