مديرية الجمارك تدعو الخفراء المعيّنين للالتحاق بدورة التنشئة

دعت مديرية الجمارك العامة الخفراء المعيّنين إلى الإلتحاق بدورة التنشئة في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الإثنين الواقع فيه الثلاثين من شهر تشرين الثاني 2020 في معهد تدريب الأفراد في عرمان.

يطلب الي المدعوين ما يلي :

الالتزام بالحجر المنزلي لمدّة اسبوعين مباشرةً قبل موعد الالتحاق، وابراز شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تعود لثلاثة ايام على الأكثر

الحضور حليقي الرأس، واضعين كمامة وبهندام رياضي SURVETEMENT

عدم اصطحاب هاتف خليوي أو أي من الأجهزة الالكترونية الأخرى.

عدم ركن وابقاء سياراتهم في الفناء الخارجي للمعسكر.

اصطحاب العتاد والتجهزات والمواد والمستندات التالية:

حقيبة للأمتعة مع قفل

بزة رياضية كاملة (شورت وt-shirt وحذاء) عدد2

البسة داخلية

عدة حلاقة كاملة

معجون اسنان مع فرشاة

شامبو وليفة وصابون وبودرة

قنينة سبيرتو مع ماء كولونيا ومواد تعقيم

فرشاة للشعر أو مشط

مقص للأظافر

البسة للنوم

ورق كلينكس وورق تواليت

مقص صغير

جوارب

علب خياطة

شراشف مع وسادة

أقلام ودفاتر

مصباح وبطاريات

دواء للغسيل

مناشف يدوية ومناشف حمام

بويا للأحذية وفرشاة

كمامة قماش قابلة للغسل

رقم حساب توطين و IBAN ./.