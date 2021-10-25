مديرية المخابرات تنهي تحقيقاتها في أحداث الطيونة

اعلنت قيادة الجيش في بيان، بانه بتاريخ 25/10/2021، أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

يشار إلى أن المحامي ايلي محفوض بوكالته عن عدد من أهالي منطقة عين الرمانة، تقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله وكل من يظهره التحقيق، ناسبين اليهم ارتكابهم جرائم النيل من الوحدة الوطنية والقيام بأعمال إرهابية مسلحة من خلال الهجوم الذي نفذه عناصر من “حزب الله” على منطقة عين الرمانة، وإطلاق النار من أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وثقيلة وقذائف صاروخية، أدت إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات وترويع الآمنين.

وطلب المدعون إحالة الشكوى على المحكمة المختصة واستدعاء المدعى عليهم واستجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.