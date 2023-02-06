الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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مدير عام الدفاع المدني: كل مراكزنا مستنفرة

منذ 9 دقائق
ريمون خطار

ريمون خطار

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أعلن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار أن كلّ مراكزنا مستنفرة ضمن الإمكانات المتوفّرة وسنعمل على فتح الطرقات الفرعية وأنبّه المواطنين إلى ضرورة فتح باب أو نافذة عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مُشتعلة في ساعات الليل.

وطالب خطار لـ”mtv” من المواطنين “الابتعاد عن الأماكن التي يُمكن أن يسقط منها شيء في حال حصول هزّة جديدة ولقطع الكهرباء وعدم استخدام المصعد وعلى سائقي السيارات الإبتعاد عن أعمدة الكهرباء وخطوط التوتر العالي والأشجار”.

وشعر سكان لبنان بهزّة أرضيّة قوّية جدّاً، عند الساعة الثالثة والثلث فجراً، إثر زلزال ضرب تركيا تبعتها هزّة ارتدادية ثانية أقلّ قوّة استمرّت لثوانٍ، وأدّت إلى حالة هلع لدى الأهالي في مختلف المناطق، والنزول إلى الشوارع تحت المطر.

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