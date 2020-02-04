مدير عام “الضمان” يعلن المباشرة بدفع التقديمات للمضمونين

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أعلن مدير عام “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”، محمد كركي، أنّ “مكاتب الصندوق سوف تباشر بدفع التقديمات للمضمونين خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأصدر كركي القرار رقم 61 تاريخ 3/ 2/ 2020، بعد أن أخذ مجلس إدارة صندوق الضمان في الجلسة عدد 814 تاريخ 17/ 1/ 2020، علماً بأن الإدارة سوف تصدر قرار تحديد السلفات المالية للمكاتب الإقليمية والمحلية ليباشر بدفع التقديمات الصحيّة والإستشفائية وفقاً لما جرت عليه العادة سنوياً.

وقضى القرار بما يلي:

– تموّل دورياً المكاتب الإقليمية والمحلية المدرجة في هذا القرار والبالغ عددها 32 مركزاً بالسلفات المالية المحددة لكل منها.

– تخصّص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بإستثناء المضمونين الإختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة، على أن تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الأفران والمخاتير والأطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلة على اليومية العامة وفي ميزان الحسابات بالإضافة إلى الأعباء المصرفية.

– يعتبر رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمحاسبين المكلّفين بدفع التقديمات والمعتمدين لدى المصارف قيّمين على السلفات كل في ما خصّه في كل مركز من مراكز الصندوق الـ (32).

– تسدّد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31/ 12/ 2020″.

وأعلن كركي أن “مكاتب الصندوق سوف تباشر بدفع التقديمات للمضمونين خلال الأيام القليلة القادمة”