مدير مستشفى الحريري: من المحتمل أن نشهد موجة ثانية من الوباء

أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، الى أن “لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا ، كان عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم وتم قبولهم في مستشفى الحريري أقل من عشرة ، ولا يوجد أي منهم في حالة حرجة”.

وأضاف، “هذا شيء نحتفل به، كما تؤكد على ثلاث قضايا مهمة: المستشفى يحتاج إلى أن يبقى جاهزًا لأنه نظرًا لتخفيف الإغلاق ، من المحتمل أن نشهد موجة ثانية”.

وتابع، “سيعتمد حجم هذه الموجة على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة كما سيعتمد على السلوك الجماعي والفردي المسؤول، لكن الموجة ستحدث”.

ولفت الى أن “المرضى غير المصابين الذين تجنبوا المستشفى خوفًا من الإصابة بالعدوى سيعودون”، مشددًا على أن “تأمين سلامتهم أمر حتمي وحاملات الفيروس بدون أعراض تشكل تهديدًا حقيقيًا وسيتعين على المستشفيات ، مثل المؤسسات الأخرى ، تعلم كيفية العيش مع كورونا لبعض الوقت”.

وأكد أن “كورونا قد ينقذ غالبية السكان ، قد لا يكون الفقر”.

وأضاف، “الآن أكثر من أي وقت مضى ، هناك حاجة إلى الخدمات في مستشفى الحريري للمستضعفين ، الذين يتزايد عددهم ومع ذلك ، تستمر تكلفة الإمدادات في الارتفاع مع تضاؤل تدفقاتنا النقدية”. واعتبر أن “تغطية نفقات المعيشة ستكون صعبة”