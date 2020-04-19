مدير مستشفى الحريري يتحدث عن تخفيف الإغلاق ولكن بشرط..

رأى مدير عام مستشفى الحريري فراس الأبيض في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “موقفنا المطمئن الحالي في قتال كورونا يرجع إلى عاملين:

الإغلاق المبكر نسبيًا ، والخوف الذي دفع الناس إلى الالتزام بالتعليمات بينما تقودنا المتطلبات الاقتصادية نحو المرحلة التالية ، يجب عكس كلا العاملين”.

واعتبر أن “تخفيف الإغلاق وحده لا يكفي”، مشيراً الى أن “للوصول إلى النشاط الاقتصادي الكامل ، يجب أن يشعر الناس بالأمان عند خروجهم، كورونا سيكون هناك”.

وأضاف، “تتطلب العودة الآمنة إلى العمل تخطيطًا دقيقًا من قبل السلطات.كما يتطلب سلوكًا مسؤولًا فرديًا وجماعيًا”.

وشدد على أن “يجب بذل كل جهد ممكن لرسم تفاصيل الخطة للمضي قدما. كما اكتشفت عدة دول أخرى ، الانفتاح صعب للغاية”.

وتابع، ” كما يعلموننا في كلية الأعمال، لا الحظ ولا الأمل استراتيجية”.

والجدير بالذكر أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد اعلن يوم أمس في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19 أخبار مبشرة أولها أن نتائج 160 فحصا مخبريا جاءت كلها سلبية، وأن 5 حالات تماثلت للشفاء ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 99، إضافة إلى إخراج حالة واحدة مصابة بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وعدم تسجيل أي حالة حرجة جديدة.