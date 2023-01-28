مدير معمل دير عمار: ستشعرون بالفرق ابتداءً من اليوم

ذكرت قناة “الجديد”، اليوم السبت، أنّ معدّل التغذية الكهربائيّة في الوقت الحالي بلغ 3 ساعات يومياً، وذلك بعد تشغيل معملي دير عمار والزّهراني.

ونقلت “الجديد” عن مدير معمل دير عمار الحراري طوني يعقوب قوله إنّ “المُواطن سيشعرُ بالفرق على صعيد التيّار الكهربائيّ ابتداءً من اليوم السبت”، لافتاً إلى أن “المرحلة الثانية المقبلة تقتضي رفع التغذية إلى 5 ساعات يومياً بناء لإنتاجٍ يُقارب الـ450 ميغاواط من المعامل”.

وحالياً، فإنّ معمل الجيّة الحراريّ يشهد على عمل مجموعة انتاجية واحدة ضمنه، وذلك باستخدام كميات ضئيلة من الفيول كانت موجودة سابقاً في خزاناتهِ.

يشار إلى أن عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله كان قد أكد قبل أيام أن الهدف الآن هو تأمين إستدامة الـ4 ساعات كهرباء على مدى 6 أشهر بين الـ550 و600 ميغاواط.

كما أعلن عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان انه “من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني ومن المفترض بغضون 5 الى 6 أشهر أن يكون معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار”.