مدير مياه بيروت وجبل لبنان أكّد عدم الاستسلام رغم التحديات

أكد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، الاستمرار في التضحية وعدم الاستسلام رغم التحديات الصعبة والظروف القاسية. وعايد اللبنانيين والموظفين والعاملين في المؤسسة.

وقال في بيان: “ها إن الاعياد المباركة التي جمعت بين كل الطوائف والمذاهب تشارف على الانقضاء لتبدأ بعدها مرحلة جديدة اتمنى ان تكون زاخرة بالعطاء والنجاح. وللمناسبة أعرب عن تمنياتي الصادقة لجميع موظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بدوام الصحة وراحة البال، ولا سيما الموظفين والعمال المناضلين القليلين، الذين لم يبخلوا بتفانيهم اليومي في خدمة الناس والمؤسسة معا، بصدق وإخلاص، مؤكدين بذلك إيمانهم بأن هذه المرحلة الصعبة ستعبر، ومن يصمد الى المنتهى يخلص”.

ونوّه بالمتعهدين “الذين لم يتركوا المؤسسة، بل استمروا في العمل معها، واؤكد لهم أن حقوقهم محفوظة، مع الاعتذار من الذين طالهم التأخير في الحصول على حقوقهم لظروف خارجة عن ارادتنا، ومتصلة كما بات معلوما بالظروف الصعبة الراهنة التي ادت إلى تقليص الموظفين حضورهم، ما انعكس تراجعا كبيرا في إنجاز المعاملات، فضلا عن ان القوانين الجديدة احدثت نوعا من ارباك يؤمل ان يتم تخطيه في الفترة المقبلة بأسرع وقت”.

وأكد “للمواطنين عامة ولا سيما المشتركين استمرار وعدنا لهم بمواجهة هذه الأزمة الصعبة، بكل قدراتنا لتأمين الخدمة المحقة لهم، ولو ان هذه القدرات تراجعت بل اصبحت ضعيفة جدا لأسباب تفوق قدرة المؤسسة على معالجتها”.

وقال: “نجدد الاعتذار من اداء بعض الموظفين والعمال غير المنضبطين في سلوكهم، مؤكدين اننا لن نقبل بهكذا استثناءات في صفوف المؤسسة بل سنعمل على التحسين والتطوير قدر الإمكان”.

وختم: “لن نستسلم تحت وطأة الظروف بل مستمرون في التزامنا الخدمة رغم تعاظم التحديات”.