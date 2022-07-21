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مدينة صور على موعد مع العتمة الشاملة في هذا التاريخ!

منذ 44 دقيقة
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

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تداعى أصحاب مولدات الكهرباء في مدينة صور الى عقد اجتماع موسع تم البحث خلاله في عدم قدرتهم على مواصلة تأمين التيار عبر مولداتهم، وتلى المجتمعون بيانا موجها لأهالي وسكان المدينة جاء فيه:

“نفيدكم علما بانه ابتداء من تاريخ 1 آب 2022، سنضطر آسفين إطفاء المولدات بشكل نهائي وذلك بسبب عدم قدرتنا على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة لعدم استطاعتنا الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وما يترتب عنها من خسائر”.

وأضاف, “لذا وحرصا منا عليكم وافساحا لكم بالوقت لترتيب اموركم في تأمين البديل مع بداية الشهر القادم، وبالتالي نعلمكم اننا سنحسم التأمين المودع لدينا من فاتورتكم لهذا الشهر. فاقتضى التوضيح .”

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