مذكرة بإقفال الادارات العامة والمؤسسات في ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة العذراء

اصدر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مذكرة ادارية رقم 21/2022 تقضي باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة العذراء. ونصت المذكرة على ما يلي:
“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الاعياد والمناسبات الرسمية.
تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلثاء الموافق في 9/8/2022 لمناسبة ذكرى عاشوراء.
وتقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين في 15/8/2022 بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء”.