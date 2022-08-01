الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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مذكرة بإقفال الادارات العامة والمؤسسات في ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة العذراء

منذ 38 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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اصدر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مذكرة ادارية رقم 21/2022 تقضي باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة العذراء. ونصت المذكرة على ما يلي:

“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الاعياد والمناسبات الرسمية.

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلثاء الموافق في 9/8/2022 لمناسبة ذكرى عاشوراء.

وتقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين في 15/8/2022 بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء”.

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