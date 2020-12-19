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مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في طرابلس وشركة ECONN لتسهيل تسديد رسوم المحامين

منذ 26 دقيقة
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في طرابلس وشركة ECONN

مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في طرابلس وشركة ECONN

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وقعت نقابة المحامين في طرابلس ممثلة بالنقيب محمد المراد، وشركة “Econn” ممثلة برئيس مجلس الإدارة والمدير العام صفوان مبيض، بحضور الأستاذ زاهر مطرجي، مذكرة تفاهم تهدف الى تخفيف أعباء ومصاريف التنقل للوافدين الى دار النقابة، كما أوضح المراد.

وأشار النقيب المراد إلى أن المذكرة تشمل المحامين المسجلين على الجدول العام والمحامين المتدرجين، وتقضي بتسديد الرسوم السنوية ودفع الرسوم الاضافية المستحقة عليهم للنقابة، من أي نوع كانت، نقدا بواسطة مكاتب الـ BOB Ecoon وذلك في مناطق تواجدهم، خصوصا في هذه الظروف الصحية الإستثنائية التي يمر بها لبنان.

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