الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مذكرة جديدة من وزير المال

منذ 7 دقائق
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

A A A
طباعة المقال

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام الإضراب ضمن مهلة الخمسة أيام عمل المحددة لتسديد رسم الطابع المالي،

وجاء في المذكرة:

“حيث ان بعض وحدات ودوائر مديرية المالية العامة قد نفذت إضراباً ابتداءً من تاريخ 13/6/2022، كما أن المديريات والمصالح المالية الإقليمية كافة في المحافظات نفذت إضراباً تاماً ابتداءً من 13/7/2022 ولغاية 31/7/2022،

وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.

لذلك،

يطلب إلى جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم إحتساب أيام الإضراب ضمن أيام العمل المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، كما تحتسب المهلة بنفس الطريقة بالنسبة للعقود التي يتم تسديد رسم الطابع المالي المتوجب عليها بواسطة آلات الوسم لدى كتَاب العدل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات
    بيان جديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات
    المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل
    فارس سعيد
    سعيد: هذه المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان