مذكرة لحسن بشأن فحص المخالطين وتسريح المحجورين

أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تتعلق بفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجورين.

وجاء في البيان:

“في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا ومع زيادة الطلب على فحوص الـpcr ونظراً لمحدودية الكواشف المتوافرة وبغية ترشيد استخدامها، قررت وزارة الصحة العامة اعتماد ما يلي:

– يعرف المخالط بحالة إيجابية بالشخص الذي تواجد مع هذه الحالة لفترة لا تقل عن 10 دقائق ضمن مسافة متر ونصف خلال الـ14 يوماً الماضية.

– يلزم المخالط لحالة إيجابية مثبتة بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ آخر احتكاك مع المريض حتى لو جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية كونه لا يعني خلة الشخص المخالط من المريض.

– في حال ظهور عوارض على الشخص المخالط ضمن فترة الحجر يصار إلى إجراء الفحص المخبري ومن المفضل إجراء هذا الفحص في الفترة الزمنية الممتدة من 5 إلى 7 أيام بعد مخالطته.