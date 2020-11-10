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مذكرة لكركي بتمديد مفعول افادات التسجيل والمتابعة لطلاب اللبنانية

منذ دقيقتين
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أصدر المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بناء على قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية، مذكرة تقضي بتمديد مفعول جميع إفادات التسجيل والمتابعة لطلاب الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2019-2020 لغاية 31/12/2020 بدلا من 30/9/2020، أي أن الطالب الذي يستفيد على عاتق ذويه بصفة ابن(ة) فوق ال 18 سنة يتابع دراسته، يبقى يستفيد من تقديمات الضمان الصحي لنهاية العام 2020.

وشكر كركي رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب على “جهوده وتعاونه مع إدارة الصندوق من أجل تيسير وتسهيل أمور المضمونين، وكذلك متابعة معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين لهذا الموضوع حتى إنجازه”

من جهة أخرى، جدد الدكتور كركي وعده ب”أن يقوم بكل ما يلزم للتخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين”.

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