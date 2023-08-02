مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنّ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر مذكرة في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، جاء فيها:

عملًا بالمذكرة رقم 20/2023 الصادرة عن جانب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2023 والمتعلقة بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 4 آب 2023 في ذكرى فاجعة إنفجار مرفأ بيروت،

يطلب من فوج الإطفاء تنكيس الأعلام في الساحات العامة وغيرها في مدينة بيروت، كما يأمل من المواطنين الكرام الوقوف دقيقة صمت عن روح الشهداء الأبرار عند توقيت الانفجار.

كما تمنى المحافظ عبود على أصحاب ومستثمري المحال السياحية (مطاعم، مقاهي، ملاهي ليلية، حانات….)، عدم إقامة السهرات الصاخبة واستبدال البرامج بما يتناسب مع هذه الذكرى الأليمة، تضامنًا مع عائلات الشهداء والجرحى سائلاً الله أن يحفظ مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان.