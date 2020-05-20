مذكرة لوزير الصحة العامة بحصر الاعلان عن الإصابات بفيروس كورونا بالوزارة

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أصدر وزير الصحة العامة حمد حسن مذكرة يطلب فيها من جميع المستشفيات والمختبرات التي تجري فحوصات فيروس كورونا، ابلاغ برنامج الترصد الوبائي بالنتائج الإيجابية والسلبية مع الأسماء فور صدورها، وامتناع الاعلان عن النتائج المجتزأة لكل مركز، لتكون وزارة الصحة العامة مسؤولة حصراً عن الاعلان للرأي العام عن نتائج التحاليل بعد التأكد منها.

وأوضح الوزير حسن أن المذكرة تهدف لعدم التضارب في إعلام الجمهور حول الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد طالبا من جميع المعنيين الالتزام بالمذكرة تحت طائلة المسؤولية”.