الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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مذكرة مطالب من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام

منذ 8 دقائق
متقاعدو القطاع العام - تعبيرية

متقاعدو القطاع العام - تعبيرية

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زار وفد من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة اليوم، وقدم له مذكرة بمطالب المتقاعدين وباَلية انشاء الصندوق المستقل للتقاعد. كما عرض الوفد “الظروف الصعبة التي يعانيها المتقاعد نتيجة غياب التغطية الصحية”، وأكد على “ضرورة دعم تعاونية موظفي الدولة و الصناديق الضامنة، بالاضافة الى تصحيح معاشات التقاعد بعد التدهور الحاصل بقيمتها الشرائية”.

ووعد بيرم بمتابعة “كل هذه القضايا المحقة في اللجان الوزارية”، وتوقف باهتمام امام مرسوم انشاء الصندوق المستقل للمتقاعدين الصادر عام 1983، وتم التوافق على لقاء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وأبدى الوزير رغبته بحضور هذا اللقاء وباستمرار التواصل مع المجلس التنسيقي والتشاور في كل ما يتصل بشؤون المتقاعدين.

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